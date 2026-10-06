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Фетисов считает, что Овечкину не стоит продолжать карьеру в «Динамо»

Фетисов считает, что Овечкину не стоит продолжать карьеру в «Динамо»

Депутат фракции «Единая Россия», двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит продолжать карьеру в столичном «Динамо» после завершения выступлений в НХЛ.

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