Фетисов считает, что Овечкину не стоит продолжать карьеру в «Динамо»

Депутат фракции «Единая Россия», двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит продолжать карьеру в столичном «Динамо» после завершения выступлений в НХЛ.