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Газета.ру

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Военэксперт Дандыкин: в Германии испугались за оборонку после предупреждения РФ

Военэксперт Дандыкин: в Германии испугались за оборонку после предупреждения РФ

Решение немецкого ведомства по защите конституции (контрразведки) подготовить инструкцию по безопасности для предприятий оборонки на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников говорит об испуге Берлина.

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