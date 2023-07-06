Чжоу Юэлун и Джек Джонс пробились во второй этап турнира Championship League

Чжоу Юэлун и Джек Джонс заняли первые места в 17 и 26 Группах соответственно и вышли во второй этап рейтингового турнира Championship League 2023, сообщает WST Чжоу Юэлун (фото: WST) Все Новости Championship League 2023 Турнирные таблицы, результаты Championship League 2023 (рейтинговый) Видео Championship League 2023 Расписание трансляций Championship League 2023 (рейтинговый) Чжоу Юэлун и Джек Джонс забронировали места во втором этапе рейтингового турнира Championship League в Лестере, заняв первые места в своих Группах.