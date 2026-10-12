Более 50 опасных медведей отстрелили в Бурятии за неделю

Меры приняли из за участившихся выходов хищников к населенным пунктам За последнюю неделю в Бурятии был ликвидирован 51 медведь, который представлял угрозу для населения, сообщила в понедельник республиканская служба по контролю в области природопользования (Бурприроднадзор), пишет РИА Новости.