Шестиметровая ракету, которая стояла в сквере Гагарина в Краснодаре, вывезли в Новороссийск

Шестиметровая ракету, которая стояла в сквере Гагарина в Краснодаре, вывезли в НовороссийскРакету, которую в прошлом году установили в Фестивальном микрорайоне Краснодара, а потом отправили на доработку, привезли в Новороссийск.
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