Битва за Курахово: Гарнизон ВСУ блокирован, офицеры готовы стреляться

Радомир Маркуш 15 ноября 2024 г., 21:52 После освобождения Антоновки начался драп 79-й ОДШБр из Константинопольского «кармана» Вечером «Два майора» опубликовали информацию об освобождении Антоновки на Кураховском направлении.
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