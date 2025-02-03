За что «одиннадцать друзей Петрова и Боширова» томятся тюрьмах Туниса

Местные власти бросили за решетку российских туристов скорее всего с подачи французов Юрий Енцов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Станислав Тарасов Спустя несколько месяцев после задержания и ареста наконец стало известно, что 11 россиян, арестованных в Тунисе еще осенью 2024 года, теперь находятся в двух или трёх различных тюрьмах страны.