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Александр Овечкин: 895 голов, новый рекорд и признание в Вашингтоне

Александр Овечкин: 895 голов, новый рекорд и признание в Вашингтоне

Русский хоккеист Александр Овечкин назвал Вашингтон своим вторым домом, отпраздновав рекорд НХЛ с 895 голами.

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