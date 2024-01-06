Лавров рассказал о «секретной» встрече по Украине. Россию на нее не позвали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что 10 дней назад состоялась уже четвертая в этом году встреча западных государств и некоторых стран «глобального Юга» по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским.
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