Минобороны Украины опубликовало список помощи, обещанный партнерами после заседания в формате «Рамштайн»

Министерство обороны Украины обнародовало перечень военной помощи, обещанной западными партнерами по итогам 16-й встречи в формате «Рамштайн», которая в среду, 11 октября прошла в Брюсселе, – сообщают украинские СМИ.
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