Президент Сербии Вучич: на Востоке и Западе готовятся к большой войне

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что противостояние "Хезболлы" и Израиля на Ближнем Востоке, выбор Кайи Каллас на пост главы Евродипломатии ЕС, а также обширные закупки оружия странами Запада и Востока говорят о подготовке к большой войне.
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