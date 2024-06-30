Президент Сербии Вучич: на Востоке и Западе готовятся к большой войне

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что противостояние "Хезболлы" и Израиля на Ближнем Востоке, выбор Кайи Каллас на пост главы Евродипломатии ЕС, а также обширные закупки оружия странами Запада и Востока говорят о подготовке к большой войне.