Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    И все же , кто кого укусил - Байден Кличко или Кличко Байдена !?Экс-агент ЦРУ Джо...
  • Лидия Санникова
    Клоун безродный...Зеленский назвал ...
  • Maxim
    Поздняк уже, нечего было понтоваться..Зеленский заявил ...

Президент Сербии Вучич: на Востоке и Западе готовятся к большой войне

Президент Сербии Вучич: на Востоке и Западе готовятся к большой войне

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что противостояние "Хезболлы" и Израиля на Ближнем Востоке, выбор Кайи Каллас на пост главы Евродипломатии ЕС, а также обширные закупки оружия странами Запада и Востока говорят о подготовке к большой войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Слава богу не из-за Сербии. С ней Россия уже нахлебалась.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх