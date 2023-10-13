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Рецепт бананового кекса

Рецепт бананового кекса

Лев Борисович расскажет, как приготовить простой и очень вкусный десерт! 123RF/legion-media.ru Если вам хочется попробовать чего-нибудь новенького, но нет времени проводить на кухне много часов, банановый кекс может стать решением.

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