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Очередная афера с жильем в Воротынском районе: нижегородцев обманули на 13 млн рублей

Очередная афера с жильем в Воротынском районе: нижегородцев обманули на 13 млн рублей

По данным ведомства, отделом имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского района в период с 2018 по 2019 годы были проведены четыре аукциона на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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