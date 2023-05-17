Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу 17-19 мая

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки встретится с министром внешней торговли Кубы Рикардо Кабриасом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем, следует из сообщения аппарата Чернышенко.
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