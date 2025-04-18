Баста представит новый мюзикл этой осенью

Готовит историю о любви и вере в мечту вопреки преградам, основанную на собственном творческом пути. фото: Пресс-служба «Газгольдер»5 октября в Москве состоится большая премьера нового оригинального мюзикла «Любовь без памяти».
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