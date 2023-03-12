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Asia Times: тайная операция США и Украины против Крыма станет катастрофой для Европы

Asia Times: тайная операция США и Украины против Крыма станет катастрофой для Европы

Попытка командования ВСУ тайно организовать наступление на Крымский полуостров может осуществиться только при полной поддержке США и привести к настоящей катастрофе для европейских стран.

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