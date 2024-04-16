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Вести Севастополь

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Севреестр проведёт дистанционную консультацию для посетителей МФЦ

Севреестр проведёт дистанционную консультацию для посетителей МФЦ на улице Павла Корчагина, 34. В четверг специалисты городского Управления государственной регистрации права и кадастра с 10:00 будут отвечать на вопросы в формате видеоконференции.

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