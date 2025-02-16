Захарова отреагировала на высказывания главы МИД Эстонии о Путине

Global Look Press/IMAGO/Kimmo Penttinen Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания главы эстонского МИД Маргуса Цахкны о том, что европейскому континенту якобы нужно "загнать в угол" главу РФ Владимира Путина.
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