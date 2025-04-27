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Россельхозцентр: местные власти обучаются борьбе с борщевиком Сосновского

Россельхозцентр: местные власти обучаются борьбе с борщевиком Сосновского

Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.

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