Экс-лидер «Шинн фейн» рассказал суду, как его оклеветала Би-би-си

Телекомпания Би-би-си клеветала, заявляя, что бывший лидер ирландской партии «Шинн фейн» Джерри Адамс якобы санкционировал убийство своего однопартийца, обвиненного в измене, заявил сам Адамс суду, 1 мая передает RTÉ.
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