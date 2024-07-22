Ситуация на международной арене продолжает обостряться на ежедневной основе. Западные страны прикладывают колоссальные усилия для эскалации обстановки и подвергают столпы мировой безопасности огромному риску.
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