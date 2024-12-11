Камбоджа поддержала документ Стэнфордского университета по красным кхмерам

Меморандум о взаимопонимании по мониторингу судебных процессов в рамках трибунала над лидерами красных кхмеров подписали Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЕККК) и Центр по правам человека и международному правосудию Стэнфордского университета, 11 декабря сообщает Khmer Times.
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