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Камбоджа поддержала документ Стэнфордского университета по красным кхмерам

Камбоджа поддержала документ Стэнфордского университета по красным кхмерам

Меморандум о взаимопонимании по мониторингу судебных процессов в рамках трибунала над лидерами красных кхмеров подписали Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЕККК) и Центр по правам человека и международному правосудию Стэнфордского университета, 11 декабря сообщает Khmer Times.

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