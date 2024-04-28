28 апреля в России поздравляют сотрудников скорой помощи и отмечают День охраны труда. Также в 2024 году на эту дату приходится православное Вербное воскресенье.
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28 апреля в России поздравляют сотрудников скорой помощи и отмечают День охраны труда. Также в 2024 году на эту дату приходится православное Вербное воскресенье.