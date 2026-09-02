Минфин планирует мониторить криптовалюты при анализе продаж валютной выручки

Министерство финансов не считает необходимым возврат к старым нормативам обязательной репатриации и продажи валютной выручки, но в периметр мониторинга нужно включать криптовалюту, заявил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.
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