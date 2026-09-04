Секрет исторических экскурсов Путина раскрыл Казаков: "Никто не задавался вопросом, зачем он это делает?"

Секрет исторических экскурсов Владимира Путина раскрыл Александр Казаков: "Никто не задавался вопросом, зачем он это делает?" По мнению эксперта, такие выступления президента России происходят не просто из его любви к истории.
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