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Курение в юном возрасте повышает склонность к ожирению у потомков курильщика — исследование: Новости ➕1, 23.01.2022

Курение в юном возрасте повышает склонность к ожирению у потомков курильщика — исследование: Новости ➕1, 23.01.2022

Британские ученые выяснили, что внучки и правнучки мужчин, начавших курить до 13 лет, накапливают больше жировых отложений в сравнении с женщинами, чьи деды и прадеды избегали табака в детстве.

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