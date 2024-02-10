Сенатор Пол: Законопроект о выделении Киеву 60 млрд долларов, это оскорбление американцев

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил о том, что выделение чрезвычайно коррумпированному киевскому режиму 60 миллиардов долларов напоминает оскорбление каждого американца своим цинизмом.
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