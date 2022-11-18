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Оже-Альяссим о том, что проиграл 4 последних гейма в матче с Фрицем: «Иногда принимаешь плохие решения, допускаешь ошибки – потому что мозги уже не так четко работают»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от Тэйлора Фрица в матче за выход в плей-офф итогового турнира ATP – 6:7, 7:6, 2:6.

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