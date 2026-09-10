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«Спартак» одержал волевую победу над СКА. Петербуржцы проводили второй матч за два дня

«Спартак» одержал волевую победу над СКА. Петербуржцы проводили второй матч за два дня

«Спартак» обыграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.«Спартак» обыграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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