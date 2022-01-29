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«Рейнджерс» вывели из обращения 30-й номер Лундквиста

«Рейнджерс» вывели из обращения 30-й номер бывшего вратаря команды Хенрика Лундквиста перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3).

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