Вопрос содержания сельхозживотных в квартире прояснили

В России нередки случаи, когда собственники квартир заводят дома сельскохозяйственных животных. Законно ли это и как на вопрос содержания скота в многоквартирных домах смотрят соседи, «Российской газете» рассказала юрист Алла Георгиева.
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