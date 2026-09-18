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Zero Hedge

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Trump Signs Sweeping Russia Sanctions Bill Into Law, Shrugging Off Kremlin

Trump Signs Sweeping Russia Sanctions Bill Into Law, Shrugging Off Kremlin

Trump Signs Sweeping Russia Sanctions Bill Into Law, Shrugging Off Kremlin Update(1837ET): That was fast, and on what's ended up being a busy late Friday afternoon at the White House - President Trump has signed the Russia sanctions bill into law, according to the White House.

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