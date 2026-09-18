Trump Signs Sweeping Russia Sanctions Bill Into Law, Shrugging Off Kremlin Update(1837ET): That was fast, and on what's ended up being a busy late Friday afternoon at the White House - President Trump has signed the Russia sanctions bill into law, according to the White House.
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