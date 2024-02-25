Москвичи получили более 30 млн баллов в проекте «Город заданий» за два месяца

Жители Москвы, участвуя в проекте «Город заданий», выполнили более 70 тыс. задач с января 2024 года. За это они получили свыше 30 млн баллов, которые можно использовать для получения скидок и подарков на сайте «Миллион призов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии