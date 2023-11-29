ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих

Проблемы с мобилизацией в ВСУ заставляют киевский режим идти на крайне непопулярные меры в виде призыва студентов, увеличения призывного возраста с 17 до 70 лет, расширения полномочий военкоматов по «отлову» граждан.
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