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Шнякин ответил на предложение читать художественную литературу: «Только что сказал «скарб» – встретил непонимание». Дмитрий общался с юзерами Sports.ru и работал на игре Уэльс – Англия

Дмитрий Шнякин ответил на совет читать художественную литературу.  Ранее комментатор «Матч ТВ» ответил на критику со стороны зрителей в комментариях на Sports.

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