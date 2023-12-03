Дикий! Ты -дикий!! Но так тебе и надо, шваль бандероЖОпская!

АЛ

Антонина Лаврентьева

Для денафикации Украины нам не нужны США.Пусть хоть сам черт будет у них во власти.Свою судьбу решают сами жители нынешней Украины.Нацисты потихоньку перемалываются, кто-то сбежит.