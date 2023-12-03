Экс-командир роты одного из украинских нацбатальонов Евгений Дикий рассказал о своем видении дальнейших действий России.
На Украине раскрыли сроки победы России
Комментарии
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Юрий Золотарев
Дикий! Ты -дикий!! Но так тебе и надо, шваль бандероЖОпская!
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10 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Для денафикации Украины нам не нужны США.Пусть хоть сам черт будет у них во власти.Свою судьбу решают сами жители нынешней Украины.Нацисты потихоньку перемалываются, кто-то сбежит.
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9 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Все решится гораздо ранее.
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35 мин.
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