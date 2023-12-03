Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Окунев
    Жизнь русских стоит дешево. Можно заняться истреблением.Сколько стоит жиз...
  • Евгений Саваровский
    Все решится гораздо ранее.На Украине раскры...
  • Юрий Белов
    Уже страшно открывать эти страницы ! ТАК КТО В ГОСТЯХ , В ЭТОЙ СТРАНЕ ! Судя по всему - МЫ !Сколько стоит жиз...

На Украине раскрыли сроки победы России

На Украине раскрыли сроки победы России

Экс-командир роты одного из украинских нацбатальонов Евгений Дикий рассказал о своем видении дальнейших действий России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Дикий! Ты -дикий!! Но так тебе и надо, шваль бандероЖОпская!
Ответить
10 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Для денафикации Украины нам не нужны США.Пусть хоть сам черт будет у них во власти.Свою судьбу решают сами жители нынешней Украины.Нацисты потихоньку перемалываются, кто-то сбежит.
Ответить
9 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Все решится гораздо ранее.
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх