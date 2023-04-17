Minecraft Java + Bedrock Edition Ключ Windows 10

При выборе метода оплаты ( Freekassa и Enot ) КОМИССИЯ 0% Сразу после оплаты вы получайте цифровой ключ «Minecraft Java + Bedrock Edition» для WINDOWS 10/11 Регион активации: Турции Для активации ключа требуется VPN с подключением к Турции После активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ Игра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью Microsoft Вы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языками Языки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и др Создавайте, исследуйте и выживайте снова и снова.