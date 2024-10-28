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Ротенберг о популярности своих пресс-конференций: «Плохо, когда человека не обсуждают. Я говорил про Неуловимого Джо, помните же»

– Как вы относитесь к тому, что все ваши пресс-конференции обсуждают? – Плохо, когда человека не обсуждают.

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