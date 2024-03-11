СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • wW6FVU bSGTm2o
    Может быть всех "героев воинов" надо отправлять на СВО, а то в тылу то все "герои""ПОНАЕХАЛО С СВО ...
  • Михаил Пантюхин
    Уважаемый Валерий, разве не понятно кто этим "балом" правит? Этот хуснулин марионетка ЦРУ и ми 6, так как по методичк..."Конвоиры жали ру...
  • Лариса Шемисова
    А в магазин и на рынок не пробовали ходить? Сейчас только один комплекс выдаёт больше мяса, чем все индивидуалы облас...Ленин забрал у на...

"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

Все, конечно, знают о том, как поступил актер Сергей Селин, знаменитый Дукалис из "Улицы разбитых фонарей", когда во время недавней съемки малолетний "режиссер" заставлял его читать текст об "умирающей России" и "умирающих малых городах".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх