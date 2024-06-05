Байден опроверг собственное заявление о Нетаньяху

Global Look Press/Adam Schultz/White House Президент США Джо Байден опроверг собственное заявление о том, что боевые действия в секторе Газа продолжаются из-за личных политических амбиций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии