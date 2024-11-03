Снайперский «Майнард»

«Снайперский набор» с винтовкой Э. Майнарда 1-ой модели. Фотография аукционной компании «Колледж Хилл Арсенал» (все остальные фотографии этой винтовки принадлежат этой же компании) — Да, — сказала миссис Тарлтон.