Снайперский «Майнард»

«Снайперский набор» с винтовкой Э. Майнарда 1-ой модели. Фотография аукционной компании «Колледж Хилл Арсенал» (все остальные фотографии этой винтовки принадлежат этой же компании) — Да, — сказала миссис Тарлтон.
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