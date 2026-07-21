Unity создала инструмент CLI, который превращает ИИ-агентов в разработчиков игр

Unity CLI позволяет агентам напрямую управлять игровыми проектами, искать ошибки, менять сцены и вносить изменения через терминалUnity представила Unity CLI — инструмент, который позволяет ИИ-агентам напрямую работать с игровыми проектами без использования графического интерфейса редактора.
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