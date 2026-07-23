Временно ограничена работа аэропорта Саратова, в Самарской и Пензенской областях введён режим «Ковер»

Аэропорт Саратов (Гагарин) временно приостановил работу по приёму и выпуску воздушных судов. Одновременно в Самарской и Пензенской областях введён план «Ковер» для обеспечения специальных мер на территории регионов.
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