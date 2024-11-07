Подполковник Шкурлатов: ВСУ отступают из-за проблем с резервами и техникой

Вооруженные силы Украины терпят множество неудач на основном фронте, а также "откатываются" на север и запад, оставляя российские города в Курской области, заявил военный эксперт, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" подполковник в запасе Роман Шкурлатов.