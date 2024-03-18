Ханс Циммер не планирует завершать карьеру – композитор не представляет сво...

Ханс Циммер не планирует завершать карьеру – композитор не представляет свою жизнь без написания музыкиИзвестный музыкальный композитор Ханс Циммер, 2-кратный обладатель премии Оскар и 4-кратный обладатель премии Грэмми, написавший саундтрек для: Король Лев, Темный рыцарь, Интерстеллар, Гладиатор, Дюна и множества других фильмов, а так же написавший саундтрек для игр… источник.