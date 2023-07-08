Демократия – это когда мы договорились, что в нашем союзе равны все голоса, и только так, совместно, принимаются решения, но на деле решает за всех все равно один голос самого сильного.
Нельзя слишком сильно поддерживать Киев: Байден послал неожиданный сигнал
Комментарии
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вера курьянова
Жалко Зеленского, как усердно он клянчит себе все, но пока недостаточно.
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21 час.
ВА
Виктор Александров
Западу нужна не победа Украины над Россией, и не нужна победа России. Западу нужна длительная война русских с русскими на Украине. "И пусть они убивают друг друга как можно больше" и дольше. Вот и весь стратегический замысел. Александров Виктор Константинович.
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20 час.
Дмитрий Бакланов
Война для ВПК США - заработок. Значит война должна длиться как можно дольше.
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19 час.
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