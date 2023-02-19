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Блинкен пригрозил Китаю «серьезными последствиями в отношениях» с США в случае поставок вооружений России

Блинкен пригрозил Китаю «серьезными последствиями в отношениях» с США в случае поставок вооружений России

Руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен пригрозил КНР «серьезными последствиями в отношениях» с Соединенными Штатами в случае поставок Пекином вооружений Российской Федерации.

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