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2 мая: день памяти блаженной Матроны

2 мая: день памяти блаженной Матроны

Москва. Покровский женский монастырь. Тут сегодня бережно хранятся мощи святой блаженной Матроны, к которым ежедневно приходят сотни людей.

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