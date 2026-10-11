«Действовал по ситуации»: житель Комсомольска-на-Амуре получил премию имени Кеосаяна за спасение детей из пожара

Житель Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение из пожара двух девочек, шести и десяти лет.
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