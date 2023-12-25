Вот кто "воет на болоте": Никита Михалков назвал самый острый момент 2023 года

Никита Михалков в очередном выпуске "Бесогон ТВ" вновь вернулся к теме противостояния России с. нет, даже не с Западом, а с так называемым воплощением "золотого миллиарда", который получил в этом году ощутимый удар, и это, пожалуй, самый острый момент 2023 года.